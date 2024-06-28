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Винников

Из справочника
Служилые люди Разрядного приказа XVII века
ФИО
Винников
Пол
муж
Сословие
русский служилый человек
Губерния
Харьковская
Уезд
Богодуховский
Волость
Вольновская
Место
Вольный
Нас.пункт
Вольный, Вольновская вол., Богодуховский у., Харьковская губ.
Архив
РГАДА: ф.210, оп.6д, д.111
Комментарий наборщика
По данной персоне/фамилии можно получить дополнительную информацию (в виде копий, выписок), включая имя, отчество, состав семьи и подробности о службе обратившись по почте: gugo-lebrant@yandex.ru
Источник
Индексация данных проведена Ярославом Соболевым

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