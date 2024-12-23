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Софья Трофимова

Из справочника
Списки домохозяев Ивановской волости на 1899 год
ФИО
Софья Трофимова
Пол
жен
Номер по списку
18
Номер в семье
1
Дата переписи
1899
Губерния
Казанская
Уезд
Свияжский
Волость
Ивановская
Место
с. Егидерово
Место события
с. Егидерово, Ивановская вол., Свияжский у., Казанская губ.
Архивный код
ГАРТ (Татарстан): ф.81, оп.2, д.1105, лист: 1об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Списки домохозяев Ивановской волости Свияжского уезда Казанской губернии на 1899 год
Перепись по с. Егидерово
Номер в списке: 18 - Софья Трофимова
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