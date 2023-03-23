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Осадчий Ф.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Осадчий Ф.
Звание/должность
стрел.сан.
Место службы
11-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,мужественно работал,вынося раненых из огня,и, во время отступления,был ранен в ногу.Из приказов войска манжурской армии.

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