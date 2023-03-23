Михайлов Василий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Михайлов Василий
- Звание/должность
- млад.унтер.офицер
- Место службы
- 12-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.Во время боя,при отступлении,поступил под команду поручика Лукина,спас несколько раненых и,будучи сам ранен,оставался в строю до конца боя.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.