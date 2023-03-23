Зубков Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Козьма

Зубков Козьма

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Зубков Козьма
Звание/должность
рядовой
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 3-й степени,будучи тяжело раненым остался в строю до конца боя.Из приказов войска манжурской армии.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.