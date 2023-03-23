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Зе(а)дбаев П.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Зе(а)дбаев П.
Звание/должность
казак
Место службы
1-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,он с ещё тремя товарищами В.Аносов,Е.Дубинин,,А.Пермин,будучи в разъезде со шт.-кап.Потоцким на Пьемынь,доставили важные сведения.Из приказов войска манжурской армии.

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