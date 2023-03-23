Ефименко Григорий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ефименко Григорий
- Звание/должность
- млад.унтер.офицер
- Место службы
- 11-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. 18/04/1904 после выбытия взводного командира из строя,принял команду ,ободрял людей и в порядке вывел взвод из боя.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.