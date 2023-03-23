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Дзитаев Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Дзитаев Александр
Звание/должность
младший урядник из запасаных
Место службы
конная сотня отряда подполковника Мадритова
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,идя в головной заставе и будучи тяжело ранен в ногу,продолжал лежа отстреливаться и ободрял людей своего взвода.Из приказов войска манжурской армии.

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