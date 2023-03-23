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Булавин Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Булавин Василий
Звание/должность
рядовой 3-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,29/02/1904 при стычке с партией хунхузов около 100 человек в 25-ти верстах на сеаер от ст.Удими в верховье реки Симянзехэ, первый бросился в фанзу и на глазах командира сотни переколол несколько хунхузов

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