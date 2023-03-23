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Юрченко Мина

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Юрченко Мина
Звание/должность
млад.унтер офицер 11-й роты
Место службы
12-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4ст.за отличия,оказанные в боях с японцами

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