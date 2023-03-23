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Шкарин В.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шкарин В.
Звание/должность
ст.фейерверк. 1-й бат.9-й арт.бригады
Место службы
Заамурский округ отдельн.корпуса погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.

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