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Чернов Клим Фёдорович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чернов Клим Фёдорович
Звание/должность
стрелок
Место службы
24-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 25/05/1904 у д.Шимянза
География
Тобольская, Ишимский ,с.Утчанское

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