Чернов Клим Фёдорович
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Чернов Клим Фёдорович
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 24-й восточно -сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен в бою 25/05/1904 у д.Шимянза
- География
- Тобольская, Ишимский ,с.Утчанское
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