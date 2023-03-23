Хотьков Тимофей Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотьков Тимофей Самуилов

Хотьков Тимофей Самуилов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хотьков Тимофей Самуилов
Звание/должность
матрос 2-й ст.
Место службы
крейсер 2-го ранга "Россия"
Причина выбытия и награждения
умер от ран или убит 1904
География
Воронежская, Валуйский,Ново-Александровская вол.,д.Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.