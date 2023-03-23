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Тютюненко Митрофан

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тютюненко Митрофан
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
12-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 30/03/1904 в сражении при крепости Ыйджу
География
Полтавская, Переяславский,Вороньковская вол.,д.Процы

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