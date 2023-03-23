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Тишков Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тишков Василий
Звание/должность
канонир 3-й батареи
Место службы
3-й восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
Причина выбытия и награждения
ранен 17-18/04/1904 в бою под Тюренченом
География
Тамбовская, Козловский,Епанчинская вол.,

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