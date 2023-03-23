Серюкин Яков Егоров
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Серюкин Яков Егоров
- Звание/должность
- матрос
- Место службы
- крейсер 1-го ранга "Баян"
- Причина выбытия и награждения
- убит или умер от ран(списки от 15-16/02/1904)
- География
- Пермская, Екатеринбургский
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