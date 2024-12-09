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Самойлов Христофор Михайлов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Самойлов Христофор Михайлов
Звание/должность
матрос
Место службы
миноносец"Страшный"
Причина выбытия и награждения
погиб 31/03/1904
География
Уфимская, Бирский,Пономаревской вол.д.Улеево

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