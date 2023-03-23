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Сазонов Трофим

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сазонов Трофим
Звание/должность
стрелок
Место службы
1-й в-сибир. стрелк. Ея Величества полк, кон. сот. отр. подп.Мадритова
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени

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