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Рожков Филипп

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Рожков Филипп
Звание/должность
бомбардир 1-й батареи
Место службы
6-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
Причина выбытия и награждения
ранен 14/06/1904 в бою на Далинском перевале
География
Томская, Каинский,с.Казаткульское

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