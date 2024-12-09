Попов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Григорий

Попов Григорий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Попов Григорий
Звание/должность
рядовой
Место службы
6-й енисейский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
ранен 14 или 26/06/1904 на Долинском перевале
География
Тобольская, Ишимский,Каменская вол.,д.Актобан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.