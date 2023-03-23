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Николаев Степан Архипов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Николаев Степан Архипов
Звание/должность
машин.2-й ст.
Место службы
миноносец "Сильный"
Причина выбытия и награждения
погиб
География
Тамбовская, Елатомский

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