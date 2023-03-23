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Мороз Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мороз Дмитрий
Звание/должность
вахмистр
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
убит 24/06/1904 на передовом посту
География
Подольская, Брацлавский по призыву,Ободнянская вол.

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