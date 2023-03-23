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Михайлов Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Михайлов Яков
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
9-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен,остался в строю 01/07/1904 в бою на Кангуалинском перевале
География
Казанская, Чистопольский,Седелькинская вол.,с. Старой-Толды

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