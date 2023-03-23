Мезин Матвей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Мезин Матвей
- Звание/должность
- казак 2-го военного отдела
- Место службы
- 5-й сибирский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- умер от раны 22/06/1904
- География
- Акмолинская область, Лебяжская ст.пос.Чистого
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.