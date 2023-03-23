Малеткин Дмитрий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Малеткин Дмитрий
- Звание/должность
- рядовой 19-й сотни 2-й бригады
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- ранен в стычке с хунхузами 08/04/1904 и отпр.на лечение в центр.больницу общества кит,-вост.ж.д. в Новый Харбин
- География
- Пензенская, Норовчанский,Понженская вол.с.Паракино
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