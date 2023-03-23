Куликов Владимир
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Куликов Владимир
- Звание/должность
- конный казак
- Место службы
- забайкальская казачья дивизия
- Причина выбытия и награждения
- убит 03/05/1904 в бою на реке Бадаохе
- География
- Забайкальская область, 4-е воен.отд. Красноярской ст.
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