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Кудимов Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кудимов Дмитрий
Звание/должность
матрос 1-й ст.
Место службы
штаб командующего флотом
Причина выбытия и награждения
спасш.при гибели бр."Петропавловск"

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