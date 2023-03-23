?ернопас Александр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- ?ернопас Александр
- Звание/должность
- драгун
- Место службы
- приморский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- контужен 14/07/1904 в разъезде
- География
- Ковенская, Шавельский,Жагорская вол.
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