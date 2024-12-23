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Андрей Михаев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Андрей Михаев
Пол
муж
Номер записи
120
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Андрей Михаев: 36 / 43 | крестьянин - глава
02 | Павел Сазонов: 22 / 29 | крестьянин - племянник главы [1]
03 | Кузьма Павлович: - / 2 | крестьянин - сын племянника [2]
04 | Ульяна Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Марфа Никитична: - / 27 | крестьянка - жена племянника [2]
06 | Макар Исаев: - / - | крестьянин - глава
07 | Борис Макаров: - / - | крестьянин - сын главы [6]
08 | Стефан Борисов : - / 7 | крестьянин - сын Бориса [7]
09 | Клим Егоров: - / 49 | крестьянин - глава
10 | Дмитрий Климов : - / 15 | крестьянин - сын главы [9]
11 | Изот Константинов : - / 27 | крестьянин - племянник главы [9]
12 | Евмен Изотов: - / 6 | крестьянин - сын племянника [11]
13 | Мирон Изотов: - / 3 | крестьянин - сын племянника [11]
14 | Меланья Тихонова: - / 24 | крестьянка - жена племянника [11]
15 | Соломонида Михеева: - / 47 | крестьянка - жена главы [9]
16 | Устинья Карпова: - / 12 | крестьянка - племяница Изота [11]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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