Иван Григорьев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Иван Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 20
- Сословие
- дворовый
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Григория [1]
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Куда убыл
- с. Новоникольское, Курмышская у., Симбирская губ.,
- Причина выбытия
- переведены
- Год убытия
- 1811
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 10
01 | Григорий Васильев: 47 / - | дворовый - глава
02 | Иван Григорьев: 17 / - | дворовый - сын Григория [1]
03 | Петр Григорьев: 4 / - | дворовый - сын Григория [1]
04 | Василий Григорьев: 1,6 / - | дворовый - сын Григория [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1778 ст.
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