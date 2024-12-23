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Иван Афонасьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Афонасьев
Пол
муж
Номер записи
10
Сословие
дворовый
Год ревизии
1811
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1747
Год смерти
1805
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Афонасьев: 48 / - | дворовый - глава
02 | Филипп Иванов: 1 / - | дворовый - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1747 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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