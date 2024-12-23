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Иван Нестеров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Нестеров
Пол
муж
Номер записи
4
Сословие
дворовый
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.101, лист: 461
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1811
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ генерала лейтената и кавалера Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 3
01 | Иван Нестеров: 45 / 61 | дворовый - глава
02 | Никита Иванов: 7 / 23 | дворовый - сын Ивана [1]
03 | Козьма Иванов: 3 / 19 | дворовый - сын Ивана [1]
04 | Александр Иванов: нерожденный / 15 | дворовый - сын Ивана [1]
05 | Василий Иванов: нерожденный / 8 | дворовый - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1750 ст.

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