Глаголева Настасия Дионисиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Глаголева Настасия Дионисиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2164
- Сословие
- священно церковно служители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 262
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Воробцовка, Богучарская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 262
01 | Глаголев Андрей Петров: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Глаголева Настасия Дионисиева: - / 19 | священно церковно служители - жена главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взята после бывшей пред сим 4-ой ревизии в Богучарской округе в слободе Воробцовке Дмитриеской церкви священника Дионисия Петрова дочь
- Комментарий наборщика
- В документе написано, что церковь была в слободе Воронцовке. Но расследование по книге "Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии" показало, что слобода называлась Воробцовка (позже - Воробьевка), и в книге даже упоминается священник Дионисий
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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