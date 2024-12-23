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Глаголева Настасия Дионисиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Глаголева Настасия Дионисиева
Пол
жен
Номер записи
2164
Сословие
священно церковно служители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
262
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Воробцовка, Богучарская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 114об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 262
01 | Глаголев Андрей Петров: - / 25 | священно церковно служители - глава
02 | Глаголева Настасия Дионисиева: - / 19 | священно церковно служители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взята после бывшей пред сим 4-ой ревизии в Богучарской округе в слободе Воробцовке Дмитриеской церкви священника Дионисия Петрова дочь
Комментарий наборщика
В документе написано, что церковь была в слободе Воронцовке. Но расследование по книге "Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии" показало, что слобода называлась Воробцовка (позже - Воробьевка), и в книге даже упоминается священник Дионисий
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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