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Келешко Мирон Лаврентиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Келешко Мирон Лаврентиев
Пол
муж
Номер записи
2135
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
253
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 186
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 253
01 | Келешко Лаврентий Иванов: - / 80 | войсковые жители - глава
02 | Келешко Василий Лаврентиев: - / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Келешко Мирон Лаврентиев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Келешко Агафия Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Мирона [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Келешко перешел сюда на жительство слободы Талов из войсковых жителей в разсуждении общего владения землями и по повелению земского суда причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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