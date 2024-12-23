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Гончаренко Алексей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Алексей Иванов
Пол
муж
Номер записи
2092
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
247
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 247
01 | Гончаренко Алексей Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Петр Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - брат главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Гончаренко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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