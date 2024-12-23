Гончаренко Иван Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Иван Якимов

Гончаренко Иван Якимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Иван Якимов
Пол
муж
Номер записи
2086
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 184об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 246
01 | Гончаренко Иван Якимов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Настасия Иванова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Макар Иванов: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Степан Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гончаренко Марья Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Елена Иванова: 18 / - | войсковые жители - жена Макара [3]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Гончаренко (из Книги Памяти Кантемировского района)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.