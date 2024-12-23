Покусаева Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокусаева Пелагея Никифорова

Покусаева Пелагея Никифорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Покусаева Пелагея Никифорова
Пол
жен
Номер записи
2054
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
242
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Фомы [4]
Откуда прибыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 182об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 242
01 | Покусаев Куприян Леонтиев: 57 / 70 | войсковые жители - глава
02 | Покусаева Евдокия Игнатова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Покусаев Корней Куприянов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаев Фома Куприянов: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Покусаев Степан Куприянов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Покусаева Марья Ильина: 27 / 40 | войсковые жители - жена Корнея [3]
07 | Покусаев Иван Корнеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын Корнея [3]
08 | Покусаева Ксения Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь Корнея [3]
09 | Покусаева Евфимия Корнеева: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
10 | Покусаева Агафия Корнеева: 1 неделя / 14 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
11 | Покусаев Федор Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын Корнея [3]
12 | Покусаева Пелагея Никифорова: - / 28 | войсковые жители - жена Фомы [4]
13 | Покусаев Дмитрий Фомин: - / 7 | войсковые жители - сын Фомы [4]
14 | Покусаева Васса Фомина: - / 1 | войсковые жители - дочь Фомы [4]
15 | Покусаева Марина Антонова: - / 24 | войсковые жители - жена Степана [5]
16 | Покусаев Евстафий Степанов: - / 8 | войсковые жители - сын Степана [5]
17 | Покусаев Иван Степанов: - / 5 | войсковые жители - сын Степана [5]
18 | Покусаева Наталия Власова: - / 18 | войсковые жители - жена Ивана [7]
19 | Покусаев Григорий Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын Ивана [7]
20 | Покусаева Евгения Иванова: - / 4 | войсковые жители - дочь Ивана [7]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество сего хутора с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Сахненко
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.