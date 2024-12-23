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Лисенко Васса Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лисенко Васса Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
2013
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
238
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Гаврило [2]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 238
01 | Лисенко Григорий Алексеев: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Лисенко Гаврило Григориев: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Лисенко Моисей Григориев: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лисенко Анна Куприянова: 19 / 32 | войсковые жители - жена Гаврило [2]
05 | Лисенко Мотрена Гаврилова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Гаврило [2]
06 | Лисенко Тимофей Гаврилов: - / 8 | войсковые жители - сын Гаврило [2]
07 | Лисенко Иван Гаврилов: - / 5 | войсковые жители - сын Гаврило [2]
08 | Лисенко Васса Гаврилова: - / 3 | войсковые жители - дочь Гаврило [2]
09 | Лисенко Ксения Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Моисея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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