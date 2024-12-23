Дубинина Параскева Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Дубинина Параскева Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1995
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 236
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 236
01 | Дубинин Петр Антонов: 19 / 32 | войсковые жители - глава
02 | Дубинина Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубинин Иван Петров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубинина Акилина Петрова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество сей же Калитвянской округи помещика капитана Пушкарева из подданных
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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