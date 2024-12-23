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Дубинин Петр Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дубинин Петр Антонов
Пол
муж
Номер записи
1994
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
236
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 180
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 236
01 | Дубинин Петр Антонов: 19 / 32 | войсковые жители - глава
02 | Дубинина Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дубинин Иван Петров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дубинина Акилина Петрова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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