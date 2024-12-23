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Пересада Кондрат Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пересада Кондрат Иванов
Пол
муж
Номер записи
1937
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
229
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 177об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 229
01 | Пересада Кондрат Иванов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Марья Григориева: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Семен Кондратов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Данило Кондратов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пересада Ксения Кондратова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Пересада Ксения Кондратова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Пересада Параскева Кондратова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Евдокия Данилова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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