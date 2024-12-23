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Романенко Моисей Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко Моисей Ильин
Пол
муж
Номер записи
1914
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
227
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 176об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 227
01 | Романенко Илия Романов: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Романенко Настасия Михаилова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Герасим Ильин: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Моисей Ильин: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Марья Ильина: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Романенко Марфа Ильина: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Романенко Марья Ильина: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Романенко Евдокия Ильина: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Романенко Вера Ильина: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Романенко Анна Петрова: 25 / 38 | войсковые жители - жена Герасима [3]
11 | Романенко Степан Герасимов: 6 / 19 | войсковые жители - сын Герасима [3]
12 | Романенко Евдокия Герасимова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
13 | Романенко Агрипина Герасимова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
14 | Романенко Марфа Герасимова: - / 12 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
15 | Романенко Марина Герасимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
16 | Романенко Акилина Герасимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
17 | Романенко Агафия Герасимова: - / 2 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
18 | Романенко Фекла Самоилова: - / 19 | войсковые жители - жена Степана [11]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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