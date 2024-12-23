Колесниченко Катерина Тимофеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Колесниченко Катерина Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1873
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 223
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Зайцов, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 174об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 223
01 | Колесниченкова Тетияна Петрова: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Алексей Тимофеев: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Колесниченко Катерина Тимофеева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Колесниченко Агафия Тимофеева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Колесниченко Стефанида Тимофеева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Колесниченко Наталия Тимофеева: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Колесниченко Агрипина Григориева: - / 24 | войсковые жители - жена Алексея [2]
08 | Колесниченко Лаврентий Алексеев: - / 3 | войсковые жители - сын Алексея [2]
09 | Колесниченко Домникия Алексеева: - / 5 | войсковые жители - дочь Алексея [2]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество в слободу Костянтинвку в хутор Зайцов за войскового жителя
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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