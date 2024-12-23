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Колесниченко Катерина Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колесниченко Катерина Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
1873
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
223
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Зайцов, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 174об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 223
01 | Колесниченкова Тетияна Петрова: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Алексей Тимофеев: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Колесниченко Катерина Тимофеева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Колесниченко Агафия Тимофеева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Колесниченко Стефанида Тимофеева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Колесниченко Наталия Тимофеева: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Колесниченко Агрипина Григориева: - / 24 | войсковые жители - жена Алексея [2]
08 | Колесниченко Лаврентий Алексеев: - / 3 | войсковые жители - сын Алексея [2]
09 | Колесниченко Домникия Алексеева: - / 5 | войсковые жители - дочь Алексея [2]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Костянтинвку в хутор Зайцов за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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