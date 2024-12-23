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Гужвенко Иван Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гужвенко Иван Никифоров
Пол
муж
Номер записи
1864
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
222
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
2 недели
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 174
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 222
01 | Гужвенко Никифор Никитин: 29 / - | войсковые жители - глава
02 | Гужвенко Стефанида Степанова: 28 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гужвенко Данило Никифоров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гужвенко Роман Никифоров: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гужвенко Иван Никифоров: 2 недели / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Гужвенко Параскева Никифорова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гужвенко Настасия Никифорова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Гужвенко Куприян Никифоров: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Гужвенко Евфимия Кондратова: - / 20 | войсковые жители - жена Данило [3]
10 | Гужвенко Ирина Данилова: - / 1 | войсковые жители - дочь Данило [3]
11 | Гужвиха Анна Осипова: 60 / - | войсковые жители - мать главы [1]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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