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Калюжной Яков Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжной Яков Максимов
Пол
муж
Номер записи
1818
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
217
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 171об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 217
01 | Калюжной Максим Никитин: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Владимирова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Федор Максимов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Яков Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Марко Максимов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Феодосия Иванова: 80 / - | войсковые жители - мать главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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