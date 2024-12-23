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Браташева Пелагея Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Браташева Пелагея Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1795
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
216
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Якова [3]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 170об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 216
01 | Браташна Марья Никитина: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Браташев Григорий Никитин: 33 / 46 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Браташев Яков Никитин: 32 / 45 | войсковые жители - брат Григория [2]
04 | Браташев Гаврило Никитин: 23 / - | войсковые жители - брат Григория [2]
05 | Браташев Филип Никитин: 21 / - | войсковые жители - брат Григория [2]
06 | Браташева София Максимова: 33 / 46 | войсковые жители - жена Григория [2]
07 | Браташев Прокофий Григориев: 14 / - | войсковые жители - сын Григория [2]
08 | Браташев Яков Григориев: 6 / 19 | войсковые жители - сын Григория [2]
09 | Браташева Евфимия Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь Григория [2]
10 | Браташева Марья Григориева: - / 7 | войсковые жители - дочь Григория [2]
11 | Браташева Анна Федорова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Якова [3]
12 | Браташева Елена Яковлева: 12 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
13 | Браташева Пелагея Яковлева: 10 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
14 | Браташева Пелагея Яковлева: 8 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
15 | Браташева Акилина Яковлева: 6 / 19 | войсковые жители - дочь Якова [3]
16 | Браташева Пелагея Яковлева: 4 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
17 | Браташев Иван Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын Якова [3]
18 | Браташев Евфрем Яковлев: - / 10 | войсковые жители - сын Якова [3]
19 | Браташева Наталия Яковлева: - / 7 | войсковые жители - дочь Якова [3]
20 | Браташева Марфа Федорова: 23 / - | войсковые жители - жена Гаврило [4]
21 | Браташев Егор Гаврилов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Гаврило [4]
22 | Браташева Настасия Гаврилова: 4 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
23 | Браташева Марья Гаврилова: - / 12 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
24 | Браташева Елена Гаврилова: - / 9 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
25 | Браташева Анна Гаврилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
26 | Браташева Улияна Гаврилова: - / 5 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
27 | Браташева Домникия Семенова: 20 / - | войсковые жители - жена Филипа [5]
28 | Браташев Антон Филипов: 1 / 14 | войсковые жители - сын Филипа [5]
29 | Браташев Николай Филипов: - / 12 | войсковые жители - сын Филипа [5]
30 | Браташева Феодосия Филипова: - / 10 | войсковые жители - дочь Филипа [5]
31 | Браташева Марфа Сидорова: - / 19 | войсковые жители - жена Якова меншаго [8]
32 | Браташев Никита Яковлев: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Якова меншаго [8]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС не удалось установить фамилию после замужества. Возможно, Ярова или Покусаева, но многое не сходится
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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