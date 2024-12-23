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Володарской Авксентий Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Володарской Авксентий Андреев
Пол
муж
Номер записи
1764
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
214
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 166об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 214
01 | Володарской Авксентий Андреев: - / 1 | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Незаконно рожденный гусаркою Вассой Чумаковой сын. По крестному отцу Андреев Володарской. Оной Авксентий причислен в оклад по повелению земского суда
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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