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Брусов Василий Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Брусов Василий Михаилов
Пол
муж
Номер записи
1748
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
210
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 210
01 | Брусов Михаило Нестеров: - / 57 | войсковые жители - глава
02 | Брусов Дмитрий Михаилов: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Брусов Василий Михаилов: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Брусов Филип Михаилов: - / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Брусова Мотрена Степанова: - / 20 | войсковые жители - жена Дмитрия [2]
06 | Брусов Никита Дмитриев: - / 3 недели | войсковые жители - сын Дмитрия [2]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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