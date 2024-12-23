Коваленко Варвара Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Коваленко Варвара Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1745
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 209
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Семена [3]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 209
01 | Коваленко Андрей Семенов: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Коваленко Агрипина Петрова: - / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Коваленко Семен Андреев: - / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Коваленко Никифор Андреев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Коваленко Прокофий Андреев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Коваленко Параскева Андреева: - / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Коваленко Дарья Алексеева: - / 20 | войсковые жители - жена Семена [3]
08 | Коваленко Варвара Семенова: - / 3 | войсковые жители - дочь Семена [3]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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