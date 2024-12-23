Кодацкой Василий Фомин
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кодацкой Василий Фомин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1703
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 204
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 164
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 204
01 | Кодацкой Фома Семенов: - / 70 | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Варвара Матвеева: - / 60 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Макар Фомин: - / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кодацкой Василий Фомин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кодацка Варвара Пантелимонова: - / 30 | войсковые жители - жена Макара [3]
06 | Кодацкой Григорий Макаров: - / 3 | войсковые жители - сын Макара [3]
07 | Кодацка Мотрена Макарова: - / 6 | войсковые жители - дочь Макара [3]
08 | Кодацка Мелания Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Василия [4]
09 | Кодацкой Данило Василиев: - / 1 | войсковые жители - сын Василия [4]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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